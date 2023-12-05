Россия ударила по Украине "шахедами" и ракетами С-300. Зафиксировано 13 прилетов — детали

Зафиксированы прилеты семи беспилотников, ракетами россияне били по Донецкой и Херсонской областям

Пуск ракеты С-300 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами С-300 в ночь на 5 декабря. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что беспилотники запускали из Курской области и Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.

Управляемые зенитные ракеты враг направил по гражданским объектам Донецкой и Херсонской областей.

Всего зафиксировано 17 "шахедов" и шесть ракет С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов в разных регионах.

К отражению атаки привлекали истребители, зенитные подразделения и мобильные огневые группы.

В ночь на 2 декабря 2023 года Россия атаковала Украину 11 "шахедами" и управляемой авиационной ракетой Х-59. Днем ударила баллистикой по Днепру.

В ночь на 1 декабря – 25 "шахедами" и ракетой X-59.

В ночь на 3 и 4 декабря россияне также атаковали дронами Староконстантинов. Замглавы ОВА Тюрин сообщал, что очередные атаки на область обошлись без пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры.

4 декабря в Кривом Роге после обеда раздались звуки взрывов.

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