Россия ударила по Украине "шахедами" и ракетами С-300. Зафиксировано 13 прилетов — детали
Пуск ракеты С-300 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами С-300 в ночь на 5 декабря. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляют, что беспилотники запускали из Курской области и Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.

Управляемые зенитные ракеты враг направил по гражданским объектам Донецкой и Херсонской областей. 

Всего зафиксировано 17 "шахедов" и шесть ракет С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов в разных регионах. 

К отражению атаки привлекали истребители, зенитные подразделения и мобильные огневые группы. 

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