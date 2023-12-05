Силы обороны ликвидировали 1030 российских захватчиков за сутки
Силы обороны ликвидировали 1030 российских захватчиков, уничтожили 26 артсистем и 22 единицы бронетехники. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян на 2 декабря 2023 года ориентировочно составили:
– личного состава – около 333 840 (+1030);
– танков ‒ 5587 (+7);
– боевых бронированных машин – 10 416 (+15);
– артиллерийских систем – 7987 (+26);
– РСЗО – 913 (+0);
– средств ПВО – 605 (+3);
– самолетов – 323 (+0);
– вертолетов – 324 (+0);
– БпЛА оперативно-тактического уровня – 6032 (+15);
– крылатых ракет – 1570 (+1);
– кораблей / катеров ‒ 22 (+0);
– подводных лодок – 1 (+0);
– автомобильной техники и автоцистерн – 10 483 (+32);
– специальной техники – 1148 (+7).
- Силы обороны отразили российские атаки на шести направлениях, больше всего на Авдеевском – 18. За сутки произошло 73 боевых столкновения.
- В ночь на 5 декабря временно оккупированный Крым атаковали неизвестные беспилотники, взрывы раздавались в Керчи и Феодосии.
- Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами С-300 в ночь на 5 декабря.
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