Сили спецоперацій знищили у тимчасово окупованому Донецьку склад боєприпасів і "Град" окупантів. ССО опублікували відео дорозвідки, моменту удару і наслідків.

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Військові повідомили, що під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили ворожий склад боєприпасів і встановили місцеперебування БМ-21 "Град".

Екіпаж спецпризначенців за допомогою ударного безпілотного авіаційного комплексу завдав по цілях вогневого ураження. Внаслідок удару склад БК і "Град" знищено вщент, повідомили в ССО.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили 913 РСЗВ, 7987 артсистем, тисячі одиниць іншої зброї й техніки, а також понад 333 000 осіб особового складу.

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