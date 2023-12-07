Розвідка попереджає: Найскладніша частина зими ще попереду. У Росії залишається багато зброї

У Буданова заявили, що варто побоюватися комбінованих ударів ракетами та дронами по критичній інфраструктурі

Київська ТЕЦ (Фото: Cherubic)

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що найскладніша частина зими ще попереду, а тому Україні необхідно посилювати протиповітряну оборону. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник ГУР Андрій Юсов.

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За його словами, Росія зберігає можливості для виробництва різних видів озброєнь.

"Нам потрібно більше підтримки. Найважча частина зими попереду. У Росії також залишається величезна кількість старого російського озброєння, серед іншого і бронетехніки, але не все з цього швидко підлягає розконсервації, відновленню й модернізації", — сказав Юсов.

Він зазначив, що окупанти зберігають запас ракет, але він не такий великий, як це було у 2022 році.

"Загроза для української цивільної, енергетичної інфраструктури зберігається, ворог застосовує комбіновані удари ракетами й безпілотниками", – резюмував представник ГУР.

Нещодавно начальник розвідки Буданов заявив, що Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

США розмірковують, як захистити українську енергетику від можливих атак Росії взимку – Держдеп.

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