Разведка предупреждает: Самая сложная часть зимы еще впереди. У РФ остается много оружия

У Буданова заявили, что стоит опасаться комбинированных ударов ракетами и дронами по критической инфраструктуре

Киевская ТЭЦ (Фото: Cherubic)

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что самая сложная часть зимы еще впереди, а поэтому Украине необходимо усиливать противовоздушную оборону. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

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По его словам, Россия сохраняет возможности для производства разных видов вооружений.

"Нам нужно больше поддержки. Самая тяжелая часть зимы впереди. У России также остается огромное количество старого русского вооружения, в том числе бронетехники, но не все из этого быстро подлежит расконсервации, восстановлению и модернизации", — сказал Юсов.

Он отметил, что оккупанты сохраняют запас ракет, но он не настолько большой, как это было в 2022 году.

"Угроза для украинской гражданской, энергетической инфраструктуры сохраняется, враг применяет комбинированные удары ракетами и беспилотниками", — резюмировал представитель ГУР.

Недавно начальник разведки Буданов заявил, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.

Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

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