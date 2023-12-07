Разведка предупреждает: Самая сложная часть зимы еще впереди. У РФ остается много оружия
В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что самая сложная часть зимы еще впереди, а поэтому Украине необходимо усиливать противовоздушную оборону. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.
По его словам, Россия сохраняет возможности для производства разных видов вооружений.
"Нам нужно больше поддержки. Самая тяжелая часть зимы впереди. У России также остается огромное количество старого русского вооружения, в том числе бронетехники, но не все из этого быстро подлежит расконсервации, восстановлению и модернизации", — сказал Юсов.
Он отметил, что оккупанты сохраняют запас ракет, но он не настолько большой, как это было в 2022 году.
"Угроза для украинской гражданской, энергетической инфраструктуры сохраняется, враг применяет комбинированные удары ракетами и беспилотниками", — резюмировал представитель ГУР.
- Недавно начальник разведки Буданов заявил, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.
- Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.
- США думают, как защитить украинскую энергетику от возможных атак России зимой – Госдеп.
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