11 000 за месяц. РФ понесла колоссальные потери на востоке, но люди и техника есть – ВСУ

Представитель ВСУ подчеркнул, что Украина не воюет "с какими-то там бомжами" – армия РФ хорошо оснащена и натренирована

Российские оккупанты (Фото: EPA)

В течение ноября россияне потеряли около 11 000 оккупантов в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", однако РФ не считается с потерями и имеет возможность подтягивать резервы. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

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"Сейчас происходят атакующие действия [врага]. Для понимания, только в нашей полосе ответственности ("Хортица". – Ред.) за ноябрь враг потерял около 11 000 своих военнослужащих. Чрезвычайно большие потери несет враг, но он с ними не считается, быстро учится", – сказал Фитьо.

Также, по его словам, в течение ноября россияне потеряли на востоке более 1100 единиц техники – в том числе 128 танков, 208 бронированных боевых машин, 259 пушек и минометов. Речь как об уничтоженной, так и о поврежденной технике.

"Видим, что потери колоссальные, и российские оккупационные войска все время нуждаются в подтягивании резервов, которые стягиваются со всей России именно для восполнения потерь 200-и и 300-и. Также у них есть проблемы с отказниками и дезертирами, которые бросают позиции и убегают" , – сказал Фитьо.

Тем не менее, по его словам, у россиян много человеческого ресурса и техники на хранении, а военно-промышленный комплекс РФ работает, поэтому не стоит недооценивать врага.

"Мы не воюем с какими-то там бомжами, мы воюем с хорошо оснащенной и натренированной армией", – добавил представитель ВСУ.

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