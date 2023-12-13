WP: Белый дом и Киев – конгрессменам: ВСУ отбросили сухопутные войска РФ на 15 лет назад

Россия потеряла около 87% личного состава и 63% танков, которые она имела в начале широкомасштабного вторжения в феврале 2022 года, говорят в США

Фото: Генштаб ВСУ

Газета The Washington Post пишет, что Белый дом и Украина пытаются убедить американских законодателей в необходимости дополнительного финансирования для Украины, используя данные разведки США по поводу потерь армии России.

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По словам некоторых анонимных сенаторов, с которыми пообщались журналисты, существует "деликатная линия, по ней пытаются ходить как Украина, так и Белый дом": с одной стороны они отмечают, что Киев нуждается в немедленной помощи, чтобы не допустить победы России, а с другой – подчеркивают эффективность предыдущей помощи, которая существенно ослабила потенциал России.

Собеседник WP, знакомый с рассекреченной оценкой американских разведчиков, говорит, что Россия потеряла около 87% личного состава и 63% танков, имевшихся в начале широкомасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Кроме того, война против Украины отбросила на 15 лет способность РФ модернизировать свои сухопутные силы. Потеря такого количества танков — примерно 2200, по оценкам США, заставила россиян использовать старые советские запасы, все чаще разворачивая модели 1970-х годов.

По словам спикера Совета нацбезопасности США Адриенны Уотсон, Кремль, "похоже, считает, что военный тупик в течение зимы истощит западную поддержку Украины и в конечном итоге даст России преимущество, несмотря на российские потери и постоянную нехватку подготовленного персонала, боеприпасов и оборудования".

6 декабря 2023 года Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

Зеленский уверен, что Украина поборет паузу в военной помощи от США.

Байден заявил, что попытается прийти к компромиссу с республиканцами в вопросах помощи Украине и защиты американских границ.

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