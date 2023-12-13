Некоторые конгрессмены готовы пожертвовать каникулами ради помощи Украине – WP
Некоторые американские конгрессмены считают правильным остаться в Вашингтоне после 14 декабря и довести до ума вопрос о дополнительном финансировании для Украины и безопасности границ США, а не "бездумно" отправиться на каникулы. Об этом узнали журналисты The Washington Post.
"Мы не должны уезжать отсюда, пока не выясним, как преодолеть наши разногласия, чтобы поддержать и продолжить финансирование Украины", — сказал сенатор-демократ Майкл Беннет.
По его мнению, "время истекает", а если затягивать эти переговоры, после завершения зимних праздников они станут только тяжелее.
Сенатор от Республиканской партии Митт Ромни раскритиковал президента США Джо Байдена за его "пассивность" в этом вопросе.
"Президент взял на себя обязательства перед Зеленским. Чтобы выполнить это обязательство, нужно защитить границу. Если бы я был президентом, я бы выкручивал руки каждому демократу и, возможно, некоторым республиканцам и говорил: "Делайте свою работу", — поделился он с журналистами.
После 14 декабря обе палаты Конгресса уйдут на рождественские каникулы и вернутся только через месяц. Лидер республиканцев Митч Макконнелл убежден, что к Рождеству Конгресс не примет помощи Украине. Даже в случае компромисса между двумя партиями.
- 6 декабря 2023 года Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.
- В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.
- Зеленский уверен, что Украина поборет паузу в военной помощи от США.
- Байден заявил, что попытается прийти к компромиссу с республиканцами в вопросах помощи Украине и защиты американских границ.
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