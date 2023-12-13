Некоторые конгрессмены готовы пожертвовать каникулами ради помощи Украине – WP

По мнению американских политиков, "время истекает", а если затягивать эти переговоры о помощи Украине, они станут только тяжелее

Конгрессмены (Фото: ЕРА, JIM LO SCALZO)

Некоторые американские конгрессмены считают правильным остаться в Вашингтоне после 14 декабря и довести до ума вопрос о дополнительном финансировании для Украины и безопасности границ США, а не "бездумно" отправиться на каникулы. Об этом узнали журналисты The Washington Post.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы не должны уезжать отсюда, пока не выясним, как преодолеть наши разногласия, чтобы поддержать и продолжить финансирование Украины", — сказал сенатор-демократ Майкл Беннет.

По его мнению, "время истекает", а если затягивать эти переговоры, после завершения зимних праздников они станут только тяжелее.

Сенатор от Республиканской партии Митт Ромни раскритиковал президента США Джо Байдена за его "пассивность" в этом вопросе.

"Президент взял на себя обязательства перед Зеленским. Чтобы выполнить это обязательство, нужно защитить границу. Если бы я был президентом, я бы выкручивал руки каждому демократу и, возможно, некоторым республиканцам и говорил: "Делайте свою работу", — поделился он с журналистами.

После 14 декабря обе палаты Конгресса уйдут на рождественские каникулы и вернутся только через месяц. Лидер республиканцев Митч Макконнелл убежден, что к Рождеству Конгресс не примет помощи Украине. Даже в случае компромисса между двумя партиями.

6 декабря 2023 года Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

Зеленский уверен, что Украина поборет паузу в военной помощи от США.

Байден заявил, что попытается прийти к компромиссу с республиканцами в вопросах помощи Украине и защиты американских границ.

Читайте также: WP: Белый дом и Киев – конгрессменам: ВСУ отбросили сухопутные войска РФ на 15 лет назад