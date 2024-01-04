"Боротьба за голоси". Кулеба пояснив, чому для США таке важливе питання кордону з Мексикою
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив важливість питання кордону з Мексикою для американської політики та заявив, що це частина виборчої кампанії у США. Про це він повідомив на заході "Україна та світ попереду. 2024", який організував NV.
За його словами, республіканці та демократи мають прогрес у переговорах щодо кордону та допомоги Україні, проте головний предмет – саме Мексика.
"Я був на мексиканському кордоні дуже багато років тому, у 2008-му, коли ще не було такої кризи, було далеко до неї. Але навіть тоді це справляло враження. Сковані наручниками щойно спіймані наркодилери, наркоторговці, мігранти. Нам показували різні способи протидії нелегальній міграції. У житті вона виглядає менш цивілізовано", – сказав Кулеба.
Він зазначив, що для США це зараз є екзистенційним питанням — усі погоджуються з тим, що на кордоні має бути порядок, проте йдеться про дві групи виборців.
Перша — голоси латиноамериканських мігрантів, які вже отримали громадянство США і мають "ліберальніше" бачення політики щодо кордону. Другу групу представляють громадяни, які є категоричними противниками мігрантів.
"Це питання виключно передвиборчої внутрішньої боротьби за голоси. Але якщо послухати і республіканців, і демократів, усі вони однозначно погоджуються: так погано на кордоні, як зараз, не було ніколи. Питання — як розіграти цю комбінацію так, щоб жодна з партій не дозволила інший заробити більше балів в очах виборців. Ми з вами чудово знаємо, що таке вибори, воно працює однаково скрізь у світі", – заявив дипломат.
Раніше представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що в США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, а тому Конгрес повинен терміново схвалити новий пакет підтримки.
- 13 грудня президент Зеленський повернувся зі США, де намагався переконати Конгрес проголосувати за допомогу Україні, без позитивного результату.
- Конгрес пішов на зимові канікули, не прийнявши додаткової допомоги Україні.
- Деякі американські конгресмени вважали за правильне залишитися у Вашингтоні після 14 грудня і довести до розуму питання про додаткове фінансування та безпеку кордонів США.
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