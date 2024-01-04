"Боротьба за голоси". Кулеба пояснив, чому для США таке важливе питання кордону з Мексикою

Кулеба заявив, що питання кордону з Мексикою — це частина передвиборчого процесу у США та боротьби за голоси

Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив важливість питання кордону з Мексикою для американської політики та заявив, що це частина виборчої кампанії у США. Про це він повідомив на заході "Україна та світ попереду. 2024", який організував NV.

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За його словами, республіканці та демократи мають прогрес у переговорах щодо кордону та допомоги Україні, проте головний предмет – саме Мексика.

"Я був на мексиканському кордоні дуже багато років тому, у 2008-му, коли ще не було такої кризи, було далеко до неї. Але навіть тоді це справляло враження. Сковані наручниками щойно спіймані наркодилери, наркоторговці, мігранти. Нам показували різні способи протидії нелегальній міграції. У житті вона виглядає менш цивілізовано", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що для США це зараз є екзистенційним питанням — усі погоджуються з тим, що на кордоні має бути порядок, проте йдеться про дві групи виборців.

Перша — голоси латиноамериканських мігрантів, які вже отримали громадянство США і мають "ліберальніше" бачення політики щодо кордону. Другу групу представляють громадяни, які є категоричними противниками мігрантів.

"Це питання виключно передвиборчої внутрішньої боротьби за голоси. Але якщо послухати і республіканців, і демократів, усі вони однозначно погоджуються: так погано на кордоні, як зараз, не було ніколи. Питання — як розіграти цю комбінацію так, щоб жодна з партій не дозволила інший заробити більше балів в очах виборців. Ми з вами чудово знаємо, що таке вибори, воно працює однаково скрізь у світі", – заявив дипломат.

Раніше представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що в США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, а тому Конгрес повинен терміново схвалити новий пакет підтримки.

13 грудня президент Зеленський повернувся зі США, де намагався переконати Конгрес проголосувати за допомогу Україні, без позитивного результату.

Конгрес пішов на зимові канікули, не прийнявши додаткової допомоги Україні.

Деякі американські конгресмени вважали за правильне залишитися у Вашингтоні після 14 грудня і довести до розуму питання про додаткове фінансування та безпеку кордонів США.

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