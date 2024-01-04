"Борьба за голоса". Кулеба объяснил, почему для США так важен вопрос границы с Мексикой

Кулеба заявил, что вопрос границы с Мексикой — это часть предвыборного процесса в США и борьбы за голоса

Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил важность вопроса границы с Мексикой для американской политики и заявил, что это часть избирательной кампании в США. Об этом он сообщил на мероприятии "Украина и мир впереди. 2024", которое организовало NV.

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По его словам, республиканцы и демократы имеют прогресс в переговорах по границе и помощи Украине, однако главный предмет — именно Мексика.

"Я был на мексиканской границе очень много лет назад, в 2008-м, когда еще не было такого кризиса, было далеко до него. Но даже тогда это производило впечатление. Скованные наручниками только что пойманные наркодилеры, наркоторговцы, мигранты. Нам показывали разные способы противодействия нелегальной миграции. В жизни она выглядит менее цивилизованно", — сказал Кулеба.

Он отметил, что для США это сейчас является экзистенциальным вопросом — все соглашаются с тем, что на границе должен быть порядок, однако речь идет о двух группах избирателей.

Первая — голоса латиноамериканских мигрантов, которые уже получили гражданство США и имеют "более либеральное" видение политики по границе. Вторую группу представляют граждане, которые являются категорическими противниками мигрантов.

"Это вопрос исключительно предвыборной внутренней борьбы за голоса. Но если послушать и республиканцев, и демократов, все они однозначно соглашаются: так плохо на границе, как сейчас, не было никогда. Вопрос — как разыграть эту комбинацию так, чтобы ни одна из партий не позволила другой заработать больше баллов в глазах избирателей. Мы с вами прекрасно знаем, что такое выборы, оно работает одинаково везде в мире", — заявил дипломат.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, а поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.

13 декабря президент Зеленский вернулся из США, где пытался убедить Конгресс проголосовать за помощь Украине, без положительного результата.

Конгресс ушел на зимние каникулы, не приняв дополнительную помощь Украине.

Некоторые американские конгрессмены считали правильным остаться в Вашингтоне после 14 декабря и довести до ума вопрос о дополнительном финансировании и безопасности границ США.

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