Кулеба про заяву США щодо "зменшення" допомоги ЗСУ: Не кіпішуйте. Це не про 2024-й

Міністр наголосив, що у Штатах розглядають можливе зменшення військової допомоги лише тоді, "коли Україна міцно стане на ноги"

Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заяву Державного департаменту США про те, що Вашингтон не завжди зможе продовжувати військову допомогу Україні на рівні 2022-2023 років. У прямому ефірі в Instagram в розмові з журналістом Вадимом Карп'яком Кулеба наголосив, що речник відомства Метью Міллер у цьому контексті говорив не про поточний рік.

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"Це не йдеться про підтримку у 2024 році. Державний департамент сказав, що коли Україна міцно стане на ноги, матиме достатньо зброї і ресурсів для протидії російській агресії, тоді сума підтримки може бути зменшена", – сказав глава МЗС.

Він ще раз наголосив, що мова не про 2024-й, тому що, як сказав сам представник Держдепу, "наразі Україна ще не там і потребує підтримки в заявленому обсязі".

"Тому не кіпішуйте. В мене до всіх одне прохання: не шукайте собі додатковий кіпіш на голову, щоб вкидати себе в стан агонії та депресії. Будь-яку заяву прочитали – і одразу всі перелякалися, що ми всі помремо. Ми будемо жити довго і щасливо", – додав Кулеба.

4 січня Білий дім заявив, що у США вже закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, а тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки.

Пентагон формально має $4,2 млрд, які він може передати Україні, але без рішення Конгресу не зможе поповнити ці запаси.

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