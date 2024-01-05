Кулеба о заявлении США насчет "уменьшения" помощи ВСУ: Не кипишуйте. Это не о 2024-м

Министр подчеркнул, что в Штатах рассматривают возможное уменьшение военной помощи только тогда, "когда Украина крепко встанет на ноги"

Дмитрий Кулеба (Фото - МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление Государственного департамента США о том, что Вашингтон не всегда сможет продолжать военную помощь Украине на уровне 2022-2023 годов. В прямом эфире в Instagram в разговоре с журналистом Вадимом Карпьяком Кулеба подчеркнул, что спикер ведомства Мэтью Миллер в этом контексте говорил не о текущем году.

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"Это речь не о поддержке в 2024 году. Государственный департамент сказал, что когда Украина крепко встанет на ноги, будет достаточно оружия и ресурсов для противодействия российской агрессии, тогда сумма поддержки может быть уменьшена", – сказал глава МИД.

Он еще раз подчеркнул, что речь не о 2024-м, потому что, как сказал сам представитель Госдепа, "сейчас Украина еще не там и нуждается в поддержке в заявленном объеме".

"Поэтому не кипишуйте. У меня ко всем одна просьба: не ищите себе дополнительный кипиш на голову, чтобы вгонять себя в состояние агонии и депрессии. Любое заявление прочитали – и сразу все испугались, что мы все умрем. Мы будем жить долго и счастливо", – добавил Кулеба.

4 января Белый дом заявил, что у США уже закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.

У Пентагона формально есть $4,2 млрд, которые он может передать Украине, но без решения Конгресса не сможет пополнить эти запасы.

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