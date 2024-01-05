Пентагон має $4,2 млрд для України, але не може надати кошти без рішення Конгресу

Усі кошти, виділені на допомогу Україні за президентською програмою (PDA), вже витрачено

Пет Райдер (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Речник Пентагону Пет Райдер заявив на брифінгу, що Міноборони США формально має $4,2 млрд, які може передати Україні, але без рішення Конгресу не зможе поповнити ці запаси.

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"У нас є повноваження витрачати приблизно $4,2 млрд з наявних фондів, але ми не маємо можливості поповнювати запаси", – сказав він, додавши, що без згоди американських законодавців Пентагон не може передати кошти країні, що воює.

Райдер також наголосив, що всі кошти, виділені на допомогу Україні за президентською програмою (PDA), вже витрачено.

Представник Пентагону заявив, що Міноборони працює з Конгресом щодо цього питання та закликає його не зволікати.

Про те, що у США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, вчора заявляв і представник Білого дому Джон Кірбі.

13 грудня 2023 року президент Зеленський повернувся зі США, де намагався переконати Конгрес проголосувати за допомогу Україні, без позитивного результату.

Конгрес пішов на зимові канікули, не ухваливши додаткової допомоги Україні.

Деякі американські конгресмени вважали за правильне залишитися у Вашингтоні після 14 грудня і довести до розуму питання про додаткове фінансування та безпеку кордонів США.

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