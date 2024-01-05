У Пентагона есть $4,2 млрд для Украины, но он не может выделить их без решения Конгресса

Все средства, выделенные на помощь Украине по президентской программе (PDA), уже израсходованы

Патрик Райдер (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Спикер Пентагона Пэт Райдер заявил на брифинге, что Минобороны США формально имеет $4,2 млрд, которые может передать Украине, но без решения Конгресса не сможет пополнить эти запасы.

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"У нас есть полномочия тратить примерно $4,2 млрд из имеющихся фондов, но мы не имеем возможности пополнять запасы", – сказал он, добавив, что без согласия американских законодателей Пентагон не может передать средства воюющей стране.

Райдер также подчеркнул, что все средства, выделенные на помощь Украине по президентской программе (PDA), уже израсходованы.

Представитель Пентагона заявил, что Минобороны работает с Конгрессом по этому вопросу и призывает его не медлить.

О том, что у США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, вчера заявлял и представитель Белого дома Джон Кирби.

13 декабря 2023 года президент Зеленский вернулся из США, где пытался убедить Конгресс проголосовать за помощь Украине без положительного результата.

Конгресс ушел на зимние каникулы, не приняв дополнительной помощи Украине.

Некоторые американские конгрессмены считали правильным остаться в Вашингтоне после 14 декабря и довести до ума вопрос о дополнительном финансировании и безопасности границ США.

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