Зеленський: За рік США надали 34 пакети допомоги Україні на загальну суму понад $24 млрд

Президент Зеленський вважає, що лідерство США в коаліції з понад 50 країн, які надають Україні військову допомогу, має вирішальне значення

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Упродовж 2023 року США надали Україні 34 пакети військової допомоги, загальна вартість яких склала понад $24 млрд. Про це написав президент Володимир Зеленський у X (колишній Twitter).

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28 грудня США оголосили про виділення Україні ще одного пакета військової допомоги на $250 млн, пресслужба Пентагону оприлюднила список зброї, в який зокрема ввійшли: додаткові боєприпаси для систем ППО NASAMS, додаткові боєприпаси HIMARS, ракети TOW та інше озброєння.

Зеленський подякував Штатам за цю допомогу, наголосивши, що вона "задовольнить найнагальніші потреби України".

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Зеленський також нагадав, що було ухвалено історичне рішення про надання Україні винищувачів F-16.

За словами українського президента, лідерство США в коаліції з понад пів сотні країн, які надають Україні військову допомогу, має вирішальне значення для протидії терору та агресії не лише в Україні, але й в усьому світі.

13 грудня Зеленський повернувся зі США, де намагався переконати Конгрес проголосувати за допомогу Україні, без позитивного результату. Конгрес пішов на зимові канікули, не ухваливши додаткову допомогу Україні, хоча деякі американські конгресмени вважали за правильне залишитися у Вашингтоні після 14 грудня та довести до пуття питання про додаткове фінансування та безпеку кордонів США.

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