Зеленский: За год США предоставили 34 пакета помощи Украине на общую сумму свыше $24 млрд

Президент Зеленский считает, что лидерство США в коалиции из более чем 50 стран, предоставляющих Украине военную помощь, имеет решающее значение

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

В течение 2023 года США предоставили Украине 34 пакета военной помощи, общая стоимость которых составила более $24 млрд. Об этом написал президент Владимир Зеленский в X (бывший Twitter).

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28 декабря США объявили о выделении Украине еще одного пакета военной помощи на $250 млн, пресс-служба Пентагона обнародовала список оружия, в который в частности вошли: дополнительные боеприпасы для систем ПВО NASAMS, дополнительные боеприпасы HIMARS, ракеты TOW и другое вооружение.

Зеленский поблагодарил Штаты за эту помощь, подчеркнув, что она "удовлетворит самые неотложные потребности Украины".

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Зеленский также напомнил, что было принято историческое решение о предоставлении Украине истребителей F-16.

По словам украинского президента, лидерство США в коалиции из более чем полусотни стран, предоставляющих Украине военную помощь, имеет решающее значение для противодействия террору и агрессии не только в Украине, но и во всем мире.

13 декабря Зеленский вернулся из США, где пытался убедить Конгресс проголосовать за помощь Украине, без положительного результата. Конгресс ушел на зимние каникулы, не приняв дополнительную помощь Украине, хотя некоторые американские конгрессмены считали правильным остаться в Вашингтоне после 14 декабря и довести до ума вопрос о дополнительном финансировании и безопасности границ США.

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