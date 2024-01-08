Если Запад не поможет Украине сейчас, поможет позже уже в экстремальных условиях – Кулеба

Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Украина продолжит сопротивление российской вооруженной агрессии, даже если больше не будет поддержки со стороны Запада, однако тогда россияне смогут добиться успехов на фронте – и партнерам все равно придется в итоге восстановить военную помощь, но уже в "экстремальных условиях". Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью испанскому изданию El Pais.

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Отвечая на вопрос, что будет, если Конгресс США так и не примет дополнительное финансирование для военных нужд Украины, Кулеба сказал: "Мы продолжим борьбу с имеющимися в нашем распоряжении ресурсами, потому что на карту поставлены демократия, безопасность и процветание мира. Для Украины на карту поставлено именно ее существование как нации".

Он подчеркнул: если сейчас будет решено приостановить или прекратить поддержку, из-за нехватки ресурсов у украинских сил Россия "может добиться успеха на поле боя и сломать границы".

"Тогда [партнерам] придется восстанавливать помощь, потому что будет очень сильная общественная реакция в поддержку Украины. И те же политики, которые решили отказаться от этой поддержки, решат ее оказать, но в экстремальных условиях. Таким образом, даже с рациональной точки зрения, из чисто реалистической политики, имеет больше смысла оказать помощь сейчас, чтобы избежать кризиса в будущем", – заявил глава МИД.

4 января Белый дом заявил, что у США уже закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.

У Пентагона формально есть $4,2 млрд, которые он может передать Украине, но без решения Конгресса он не сможет пополнить эти запасы.

5 января в Госдепе заявили, что Вашингтон не всегда сможет продолжать военную помощь Украине на уровне 2022-2023 годов. Кулеба призвал "не кипишевать": речь идет не о 2024-м.

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