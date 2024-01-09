Чрезвычайное заседание Совета Украина–НАТО. Кулеба: Ожидаем важные решения по ПВО

Он отметил, что союзникам имеет смысл мобилизовать все силы для укрепления украинской ПВО уже сейчас

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Украина ожидает от чрезвычайного заседания Совета с НАТО принятия решений партнерами по усилению украинской противовоздушной обороны как современными системами, так и боеприпасами. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию Politico.

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"Прежде всего, мы ожидаем от встречи ускорения принятия важных решений относительно дальнейшего укрепления возможностей противовоздушной обороны Украины. Как относительно современных систем, так и их боеприпасов. Мы глубоко благодарны всем нашим партнерам, которые продолжают предоставлять Украине средства для защиты ее неба", – сказал министр.

Поскольку недавние воздушные атаки РФ были направлены на истощение оборонных ресурсов Украины, Кулеба попросил союзников регулярно присылать запасы.

По его словам, обеспечение регулярных поставок ракет для систем Patriots, IRIS-T, NASAMS и других является приоритетом, который "должен быть выполнен сегодня, не завтра".

Чиновник отметил, что чем успешнее ПВО Украины, тем меньше вероятность того, что российская ракета или беспилотник случайно залетят в пограничное воздушное пространство НАТО.

"В общем, нашим союзникам имеет смысл мобилизовать все имеющиеся силы для укрепления ПВО Украины уже сейчас", – подытожил он.

29 декабря и 2 января РФ совершила массированные атаки по Украине: в результате ударов были десятки погибших и пострадавших, также были разрушения.

3 января 2024 года Кулеба сообщил, что НАТО поддержало запрос Украины на проведение чрезвычайного заседания Совета в ответ на эти российские атаки. Впоследствии в Альянсе подтвердили, что заседание состоится 10 января.

8 января канцлер Германии Олаф Шольц призвал другие государства Евросоюза оказать большую поддержку Украине, назвав уже запланированную поддержку недостаточной. Германия регулярно выделяет пакеты военной помощи для Украины, однако до сих пор отказывается передать дальнобойные ракеты Taurus.

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