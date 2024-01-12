Великобритания даст Украине 200 млн фунтов на производство сотен тысяч дронов

Позволят ли бить ими по России – неизвестно

Риши Сунак (Фото: EPA)

Великобритания предоставит Украине 200 млн фунтов на производство беспилотников. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

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"200 млн фунтов будет выделено на производство сотен тысяч новых дронов. Это будет самая большая помощь среди любых других государств", – сказал он.

Сунак сообщил, что речь идет о, в частности, дронах большого радиуса действия и морских дронах, но отказался вдаваться в детали.

Впрочем, политик не уточнил, где будут производиться беспилотники, и позволят ли ими бить по территории РФ.

Британский премьер отметил, что Зеленский "всегда говорил" ему о системах большего радиуса действия – и потому в прошлом году Британия стала первой страной, передавшей Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые "дали желаемый эффект".

Президент Украины и премьер Великобритании подписали соглашение о сотрудничестве между странами в сфере безопасности, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО.

12 июля 2023 года по итогам саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности, которые должны действовать до вступления Украины в НАТО. В ОП уверяют, что полученные Украиной гарантии безопасности не будут Будапештом-2.

В настоящее время шесть стран ЕС не присоединились к декларации G7 о гарантиях для Украины: речь идет об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте.

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