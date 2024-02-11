Макрон отложил визит в Украину 13–14 февраля "из соображений безопасности" – Challenges

По данным издания, президент Франции Макрон должен был сначала совершить "символический визит" в Одессу, а после него – отправиться в Киев

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

По информации делового журнала Challenges, французский президент Эмманюэль Макрон отложил предварительно запланированную на 13-14 февраля поездку в Украину. Об этом журнал сообщил со ссылкой на собеседников, которые должны были участвовать в этой поездке.

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По данным издания, Елисейский дворец объяснил перенос визита соображениями безопасности. Также, отметили журналисты, французско-украинский деловой совет Medef International, который организовал "исключительную миссию" в Киев одновременно с Макроном, также отменил поездку.

Издание отмечает, что Макрон должен был сначала совершить "символический визит" в Одессу, а после него – отправиться в Киев.

Также, по информации журнала, на повестке дня была важная экономическая составляющая, связанная с восстановлением Украины. Макрон якобы должен был объявить о создании фонда в размере 200 млн евро, который будет выделен на гражданские проекты, реализуемые французскими малыми и средними предприятиями.

Глава французского государства также должен был официально объявить о назначении Французского агентства развития (AFD) координатором французской помощи Украине, отметили журналисты.

21 декабря 2023 года президент Франции пообещал "оказывать дальнейшую поддержку" Украине для того, чтобы страна могла "вести мирные переговоры с Россией при лучших возможных условиях".

16 января 2024 французский лидер анонсировал визит в Украину и подписание соглашения о гарантиях, а также пообещал новую военную помощь от Парижа.

18 января у Макрона был телефонный разговор с президентом Зеленским – они поручили политическим и военным советникам двух стран начать подготовку предстоящего визита Макрона в Украину и ускорить переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности.

26 января Украина и Франция перешли к непосредственной проработке проекта соглашения о гарантиях.

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