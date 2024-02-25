Макрон соберет около 20 лидеров 26 февраля, чтобы послать сигнал Путину – The Guardian
Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил около 20 европейских лидеров в Париж, чтобы направить российскому диктатору Владимиру Путину послание о европейской решимости по Украине. Об этом сообщило издание The Guardian.
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По данным издания, цель послания – противостоять нарративу Кремля о том, что Россия непременно выиграет войну, которая продолжается уже третий год.
"Мы хотим послать Путину очень четкий сигнал, что он не победит в Украине. Наша цель – разбить эту идею, которую он хочет, чтобы мы поверили, что он каким-то образом победит", – сообщил один из советников президента.
- В начале февраля французский президент отложил предварительно запланированную на 13-14 февраля поездку в Украину.
- 16 февраля президент Владимир Зеленский подписал договор безопасности с французским коллегой. Полный текст можно прочитать здесь.