Трамп пропонував давати Україні гроші у кредит. Його підтримав "проукраїнський" сенатор Грем

Грем заявив, що поки пропозиції Трампа не будуть враховані, він не голосуватиме за нову допомогу Україні

Ліндсі Грем (Фото: EPA/SUSAN WALSH)

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем підтримав 45 президента США Дональда Трампа, який пропонував передати допомогу Україні в кредит, а не на безоплатній основі. В іншому випадку він відмовляється голосувати за підтримку.

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За його словами, допомога Україні, Ізраїлю та Тайваню є надзвичайно важливим питанням для безпеки США.

"Українці билися як тигри, але їм потрібна додаткова допомога. Згодом вони продовжать завдавати ударів по Росії. Поразка України лише призведе до подальшої агресії в інших регіонах світу, особливо з боку Китаю", – заявив Грем.

Він зазначив, що спочатку США мають розібратися з безпекою кордонів.

"Я вважаю, що розв'язанням цієї проблеми є наступна формула. Додатковий пакет допомоги повинен становити собою кредит для країн, що розглядаються, як запропонував президент Трамп. Кредит на дружніх умовах дає Америці, яка по вуха в боргах, шанс повернути наші гроші й змінює парадигму того, як ми допомагаємо іншим. Президент Трамп правий", – підкреслив сенатор.

Законодавець заявив, що сподівається на врегулювання питання кордону в Палаті представників, щоб він міг пройти через Сенат.

"Я також сподіваюся, що Палата представників перетворить додатковий пакет допомоги на кредит, а не на грант. Поки цей день не настане, я голосуватиму проти", — резюмував він.

З початку великої війни Грем був одним із послідовних прихильників підтримки України в США, він критикував Білий дім за зволікання з військовою допомогою і неодноразово відвідував Київ. Він говорив, що Україна "перейняла американську мантру "живи вільно або помри". На думку сенатора, це була хороша інвестиція Сполучених Штатів, щоб "допомогти звільнити Україну від російських воєнних злочинців".

7 лютого ввечері Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, який передбачає допомогу Ізраїлю, Україні й посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів. Пакет передбачав виділення $118 млрд, зокрема $60 млрд для України, а також імміграційну реформу, яку вимагали республіканці.

8 лютого в Сенаті США попередньо підтримали законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню – без міграційної реформи й безпеки кордону.

11 лютого Сенат зробив наступний крок на шляху до ухвалення законопроєкту HR 815 про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму $95,3 млрд без угоди щодо міграційної реформи й безпеки кордону.

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