Сенат США ще на крок наблизився до ухвалення законопроєкту щодо допомоги для України

Сенат США (Фото: EPA)

Пані посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Сенат США зробив наступний крок на шляху до прийняття законопроєкту HR 815 про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму $95,3 млрд без угоди щодо міграційної реформи та безпеки кордону. Видання CNN зазначило, що остаточне голосування за законопроєкт у Сенаті відбудеться ближче до середини тижня.

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За даними Маркарової, 67 сенаторів, при 60 необхідних, підтримали рішення про зупинення дебатів по заміні оригінального тексту законопроєкту HR 815 на текст, проти проголосували 27 сенаторів.

Наступним процедурним кроком є голосування за затвердження заміні тексту (потрібно 51 голос), яке може відбутися не раніше, аніж через 30 годин з моменту припинення дебатів, тобто не раніше понеділка 12 лютого, зазначила вона.

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За даними посла, перед голосуванням сьогодні Сенат відхилив клопотання сенатора республіканця Майка Лі, який є прихильником ізоляціонізму, про перегляд рішення щодо розгляду HR 815, яке могло зупинити подальший розгляд. При необхідних 51, це рішення підтримало 40 сенаторів.

Якщо документ зрештою ухвалить Сенат, він піде в Палату представників США. За даними CNN, поки незрозуміло, коли там відбудеться голосування, оскільки багато республіканців досі виступають проти подальшої допомоги Україні.

Сенат США зараз розглядає законопроєкт про іноземне фінансування на $95,34 млрд. Він містить $61 млрд для України, $14 млрд для Ізраїлю, і $4,83 млрд для допомоги союзникам Америки в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню. Угода також передасть $9,15 млрд гуманітарної допомоги зонам конфлікту, таким як Газа, Західний берег річки Йордан і Україна.

7 лютого ввечері Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, що передбачає допомогу Ізраїлю, Україні й посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів. Пакет передбачав виділення $118 млрд, зокрема $60 млрд для України, а також імміграційну реформу, якої вимагали республіканці.

8 лютого у Сенаті США попередньо підтримали законопроєкт, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню - без міграційної реформи та безпеки кордону.

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