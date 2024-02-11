Сенат США еще на шаг приблизился к принятию законопроекта о помощи для Украины

Сенат США (Фото: EPA)

Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Сенат США сделал следующий шаг на пути к принятию законопроекта HR 815 о помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму $95,3 млрд без соглашения по миграционной реформе и безопасности границы. Издание CNN отметило, что окончательное голосование за законопроект в Сенате состоится ближе к середине недели.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным Маркаровой, 67 сенаторов, при 60 необходимых, поддержали решение о приостановлении дебатов по замене оригинального текста законопроекта HR 815 на текст, против проголосовали 27 сенаторов.

Следующим процедурным шагом является голосование за утверждение замены текста (требуется 51 голос), которое может состояться не ранее, чем через 30 часов с момента прекращения дебатов, то есть не ранее понедельника 12 февраля, отметила она.

Читайте также: Климкин о визите Шольца в США: Главный с начала года, это сигнал Путину – Запад работает

По данным посла, перед голосованием сегодня Сенат отклонил ходатайство сенатора республиканца Майка Ли, который является сторонником изоляционизма, о пересмотре решения по рассмотрению HR 815, которое могло остановить дальнейшее рассмотрение. При необходимых 51, это решение поддержало 40 сенаторов.

Если документ в конце концов примет Сенат, он пойдет в Палату представителей США. По данным CNN, пока непонятно, когда там состоится голосование, поскольку многие республиканцы до сих пор выступают против дальнейшей помощи Украине.

Сенат США сейчас рассматривает законопроект об иностранном финансировании на $95,34 млрд. Он содержит $61 млрд для Украины, $14 млрд для Израиля и $4,83 млрд для помощи союзникам Америки в Индийско-Тихоокеанском регионе, в том числе Тайваня. Соглашение также передаст $9,15 млрд гуманитарной помощи зонам конфликта, таким как Газа, Западный берег реки Иордан и Украина.

7 февраля вечером Сенат США провалил процедурное голосование за законопроект, предусматривающий помощь Израилю, Украине и усиление мер контроля на южной границе Штатов. Пакет предусматривал выделение $118 млрд, в том числе $60 млрд для Украины, а также иммиграционную реформу, которую требовали республиканцы.

8 февраля в Сенате США предварительно поддержали законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню – без миграционной реформы и безопасности границы.

Читайте также: Украину может ждать "экономический конец света" без западной финансовой помощи – Politico