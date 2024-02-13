Спікер Палати Джонсон перед фінальним голосуванням за допомогу Україні: Там немає кордону

Майк Джонсон (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Спікер Палати представників США Майк Джонсон відкинув законопроєкт Сенату, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню та може бути ухвалений найближчими днями. Відповідну заяву він опублікував у X (Twitter).

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За його словами, Сенат "не зміг вкластися в цей момент" і не включив до документа питання безпеки кордону з Мексикою.

Він зазначив, що верхній палаті Конгресу "слід було повернутися до креслярської дошки, щоб внести поправки до поточного законопроєкту, включивши до нього реальні положення про безпеку кордонів, які дійсно допомогли б покласти край катастрофі, що триває".

"Натомість у законопроєкті Сенату про іноземну допомогу нічого не йдеться про найнагальнішу проблему, яка постає перед нашою країною. Тепер, оскільки Сенат не отримав жодної зміни в прикордонній політиці, Палаті представників доведеться продовжувати працювати над цими важливими питаннями з власної волі. Америка заслуговує кращого, ніж статус-кво Сенату", – наголосив Джонсон.

На заяву Джонсона відреагував сенатор від Демократичної партії Кріс Мерфі, який брав участь у переговорах щодо законопроєкту. Законодавець написав, що спочатку спікер сказав, що не пропустить фінансування України без угоди про кордон — тоді Сенат уклав угоду, яку голова Палати анулював.

"Бо він сказав, що нам не потрібна угода, і тепер він каже, що не ухвалить наш законопроєкт про фінансування України, тому що він не включає прикордонну угоду. Чесно, що за чорт?" – заявив Мерфі.

7 лютого ввечері Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, який передбачає допомогу Ізраїлю, Україні та посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів. Пакет передбачав виділення $118 млрд, зокрема $60 млрд для України, а також імміграційну реформу, яку вимагали республіканці.

8 лютого в Сенаті США попередньо підтримали законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню – без міграційної реформи та безпеки кордону.

11 лютого Сенат зробив наступний крок на шляху до ухвалення законопроєкту HR 815 про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму $95,3 млрд без угоди щодо міграційної реформи та безпеки кордону.

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