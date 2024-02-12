Туск присоромив республіканців за затягування допомоги Україні. Сенатор Грем: Мені начхати

Грем заявив, що "не поставить Україну, Ізраїль або якусь іншу країну вище за Америку"

Ліндсі Грем (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск присоромив законодавців від Республіканської партії за затягування допомоги Україні у Конгресі США. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що йому "плювати" на думку глави польського уряду.

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Під час дебатів навколо продовження допомоги Києву 8 лютого Туск написав у X (Twitter) наступне:

"Рональд Рейган, який допоміг мільйонам з нас повернути свободу та незалежність, мабуть, сьогодні перевертається у труні. Як вам не соромно".

Під час виступу у залі засідань Грем вивісив дошку з твіттом Туска і заявив, що йому подобається Польща і вона "досі була чудовим союзником".

"Мені начхати, що ви думаєте. Якби Рональд Рейган був живий сьогодні, у нас не було б проблем на кордоні", – сказав Грем.

Він зазначив, що хоче допомогти Україні та зробити НАТО сильнішим, але "його власна країна сьогодні у вогні".

"У нас сім мільйонів людей перетинають кордон. Як би ви себе відчули, якби сім мільйонів людей в'їхали до Польщі нелегально? Ви б, як і раніше, ставили Україну вище за Польщу?, – Наголосив сенатор.

Сенат США зараз розглядає законопроєкт про іноземне фінансування на $95,34 млрд. Він містить $61 млрд для України, $14 млрд для Ізраїлю та $4,83 млрд для допомоги союзникам Америки в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню. Угода також передасть $9,15 млрд гуманітарної допомоги зонам конфлікту, таким як Газа, Західний берег річки Йордан та Україна. 7 лютого ввечері Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, який передбачає допомогу Ізраїлю, Україні та посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів. Пакет передбачав виділення $118 млрд, зокрема $60 млрд для України, а також імміграційну реформу, яку вимагали республіканці.

8 лютого в Сенаті США попередньо підтримали законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню – без міграційної реформи та безпеки кордону.

11 лютого Сенат зробив наступний крок на шляху до ухвалення законопроєкту HR 815 про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму $95,3 млрд без угоди щодо міграційної реформи та безпеки кордону.

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