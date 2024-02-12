Туск пристыдил республиканцев за затягивание помощи Украине. Сенатор Грэм: Мне плевать

Линдси Грэм (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Премьер-министр Польши Дональд Туск пристыдил законодателей от Республиканской партии за затягивание помощи Украине в Конгрессе США. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что ему "плевать" на мнение главы польского правительства.

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Во время дебатов вокруг продолжения помощи Киеву 8 февраля Туск написал в X (Twitter) следующее:

"Рональд Рейган, который помог миллионам из нас вернуть свободу и независимость, должно быть, сегодня переворачивается в гробу. Как вам не стыдно".

Во время выступления в зале заседаний Грэм вывесил доску с твиттом Туска и заявил, что ему нравится Польша и она "до сих пор была отличным союзником".

"Мне плевать, что вы думаете. Если бы Рональд Рейган был жив сегодня, у нас не было бы проблем на границе", — сказал Грэм.

Он отметил, что хочет помочь Украине и сделать НАТО сильнее, но "его собственная страна сегодня в огне".

"У нас семь миллионов человек пересекают границу. Как бы вы себя почувствовали, если бы семь миллионов человек въехали в Польшу нелегально? Вы бы по-прежнему ставили Украину выше Польши? Я не поставлю Украину, Израиль или какую-либо другую страну выше Америки", — подчеркнул сенатор.

Сенат США сейчас рассматривает законопроект об иностранном финансировании на $95,34 млрд. Он содержит $61 млрд для Украины, $14 млрд для Израиля и $4,83 млрд для помощи союзникам Америки в Индийско-Тихоокеанском регионе, в том числе Тайваня. Соглашение также передаст $9,15 млрд гуманитарной помощи зонам конфликта, таким как Газа, Западный берег реки Иордан и Украина. 7 февраля вечером Сенат США провалил процедурное голосование за законопроект, предусматривающий помощь Израилю, Украине и усиление мер контроля на южной границе Штатов. Пакет предусматривал выделение $118 млрд, в том числе $60 млрд для Украины, а также иммиграционную реформу, которую требовали республиканцы.

8 февраля в Сенате США предварительно поддержализаконопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню – без миграционной реформы и безопасности границы.

11 февраля Сенат сделал следующий шаг на пути к принятию законопроекта HR 815 о помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму $95,3 млрд без соглашения по миграционной реформе и безопасности границы.

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