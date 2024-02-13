Спикер Палаты Джонсон перед финальным голосованием за помощь Украине: Там нет границы

Джонсон дал понять, что Палата представителей не согласится с законопроектом Сената США о помощи Украине

Майк Джонсон (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отбросил законопроект Сената, который предусматривает помощь Украине, Израилю и Тайваню и может быть принят в ближайшие дни. Соответствующее заявление он опубликовал в X (Twitter).

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По его словам, Сенат "не смог уложиться в момент" и не включил в документ вопрос безопасности границы с Мексикой.

Он отметил, что верхней палате Конгресса "следовало вернуться к чертежной доске, чтобы внести поправки в текущий законопроект, включив в него реальные положения о безопасности границ, которые действительно помогли бы положить конец продолжающейся катастрофе".

"Вместо этого в законопроекте Сената об иностранной помощи ничего не говорится о самой насущной проблеме, стоящей перед нашей страной. Теперь, поскольку Сенат не получил ни одного изменения в пограничной политике, Палате представителей придется продолжать работать над этими важными вопросами по собственной воле. Америка заслуживает лучшего, чем статус-кво Сената", — подчеркнул Джонсон.

На заявление Джонсона отреагировал сенатор от Демократической партии Крис Мерфи, который участвовал в переговорах по законопроекту. Законодатель написал, что сначала спикер сказал, что не пропустит финансирование Украины без соглашения о границе — тогда Сенат заключил соглашение, которое глава Палаты аннулировал.

"Потому что он сказал, что нам не нужно соглашение, и теперь он говорит, что не примет наш законопроект о финансировании Украины, потому что он не включает пограничную сделку. Честно, что за черт?" — заявил Мерфи.

7 февраля вечером Сенат США провалил процедурное голосование за законопроект, предусматривающий помощь Израилю, Украине и усиление мер контроля на южной границе Штатов. Пакет предусматривал выделение $118 млрд, в том числе $60 млрд для Украины, а также иммиграционную реформу, которую требовали республиканцы.

8 февраля в Сенате США предварительно поддержали законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню – без миграционной реформы и безопасности границы.

11 февраля Сенат сделал следующий шаг на пути к принятию законопроекта HR 815 о помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму $95,3 млрд без соглашения по миграционной реформе и безопасности границы.

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