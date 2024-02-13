Трамп предлагал давать Украине деньги в кредит. Его поддержал "проукраинский" сенатор Грэм

Грэм заявил, что пока предложения Трампа не будут учтены, он не будет голосовать за новую помощь Украине

Линдси Грэм (Фото: EPA/SUSAN WALSH)

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм поддержал 45 президента США Дональда Трампа, который предлагал передать помощь Украине в кредит, а не на безвозмездной основе. В противном случае он отказывается голосовать за поддержку.

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По его словам, помощь Украине, Израилю и Тайваню является чрезвычайно важным вопросом для безопасности США.

"Украинцы сражались как тигры, но им нужна дополнительная помощь. Со временем они продолжат наносить удары по России. Поражение Украины только приведет к дальнейшей агрессии в других регионах мира, особенно со стороны Китая", — заявил Грэм.

Он отметил, что сначала США должны разобраться с безопасностью границ.

"Я считаю, что решением этой проблемы является следующая формула. Дополнительный пакет помощи должен представлять собой кредит для рассматриваемых стран, как предложил президент Трамп. Кредит на дружественных условиях дает Америке, которая по уши в долгах, шанс вернуть наши деньги и меняет парадигму того, как мы помогаем другим. Президент Трамп прав", — подчеркнул сенатор.

Законодатель заявил, что надеется на решение вопроса границы в Палате представителей, чтобы он мог пройти через Сенат.

"Я также надеюсь, что Палата представителей превратит дополнительный пакет помощи в кредит, а не в грант. Пока этот день не наступит, я буду голосовать против", — резюмировал он.

С начала большой войны Грэм являлся одним из последовательных сторонников поддержки Украины в США, он критиковал Белый дом за промедление с военной помощью и неоднократно посещал Киев. Он говорил, что Украина "переняла американскую мантру "живи свободно или умри"". По мнению сенатора, это была хорошая инвестиция Соединенных Штатов, чтобы "помочь освободить Украину от российских военных преступников".

7 февраля вечером Сенат США провалил процедурное голосование за законопроект, предусматривающий помощь Израилю, Украине и усиление мер контроля на южной границе Штатов. Пакет предусматривал выделение $118 млрд, в том числе $60 млрд для Украины, а также иммиграционную реформу, которую требовали республиканцы.

8 февраля в Сенате США предварительно поддержали законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню – без миграционной реформы и безопасности границы.

11 февраля Сенат сделал следующий шаг на пути к принятию законопроекта HR 815 о помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму $95,3 млрд без соглашения по миграционной реформе и безопасности границы.

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