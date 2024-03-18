Помощь США в кредит. Сенатор-республиканец надеется, что примут в ближайшие дни

Грэм считает, что идея беспроцентного займа для Украины будет популярна не только среди его однопартийцев, но и среди демократов

Линдси Грэм (Фото: EPA)

Сенатор-республиканец США Линдси Грэм в очередной раз поддержал оказание помощи Украине в виде беспроцентного займа. Политик надеется, что соответствующий документ будет принят Палатой представителей "в ближайшие дни, а не недели". Об этом сенатор рассказал на брифинге в Киеве, передает Укринформ.

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Он заявил, что передал президенту Владимиру Зеленскому следующий месседж: "Америка хочет помочь, но у нас есть проблемы дома, которые мы должны начать решать".

Грэм отметил, что в США "сломана [южная] граница", и выразил сомнение, что американцы могут решить этот вопрос до выборов, однако они "должны продолжать пытаться".

Также политик выразил надежду, что в Палате представителей Конгресса США договорятся по безопасности границы и помощи Украине, Израилю и Тайваню.

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По его данным, в целом заморожено $380 млрд российских суверенных активов, из них $200 млрд заморожено в Бельгии: "Нам нужно получить эти деньги, чтобы помочь Украине и помочь себе".

Грэм отметил, что сообщил президенту США Джо Байдену, что он готов помочь Украине, однако государство должно сделать это в форме ссуды без возмещения процентов.

Соответственно, политик вновь поддержал инициативу 45-го президента США Дональда Трампа оказать помощь Украине в виде беспроцентной ссуды, а также выразил надежду, что соответствующий документ будет принят Палатой представителей "в ближайшие дни, а не недели".

"Я думаю, что идея займа будет достаточно популярна не только среди республиканцев, но и среди демократов", – добавил сенатор.

Сегодня же Грэм встретился с президентом Зеленским, политики обсудили ситуацию на фронте и военную помощь, которая необходима Украине. Также темой была евроатлантическая интеграция, усиление санкционного давления и использование замороженных активов РФ в поддержку Украины.

Сенатор заявил, что инициирует законопроект о признании России государством – спонсором терроризма согласно законодательству США.

Вчера представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Украине срочно нужно продление военной помощи США, поскольку у Сил обороны заканчиваются боеприпасы.

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