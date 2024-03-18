Визнання Росії державою-спонсором тероризму. Сенатор США: Ініціюю законопроєкт

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що ініціює законопроєкт про визнання Росії державою – спонсором тероризму згідно з законодавством США. Це має зробити вторинні санкції "більш значущими", пояснив він на брифінгу у Києві, передає Укрінформ.

"Щодо виборів Путіна, вони нелегітимні. Він — нелегітимний президент. Він керує терористичною державою, тож моєю відповіддю на його обрання, коли я повернуся до Вашингтона, буде представлення законопроєкту про визнання Росії державою – спонсором тероризму відповідно до законодавства США, тому що це те, чим вона є", – сказав політик.

Він закликав адміністрацію президента США Джо Байдена підтримати визнання РФ державою – спонсором тероризму.

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За словами Грема, санкції працюють "не так, як мали б", а російська економіка є "надто сильною", тому союзникам необхідно подвоїти зусилля, щоб переслідувати економічні активи РФ.

"Суть у тому, що визнання Росії [державою – спонсором тероризму] зробить вторинні санкції більш значущими, тому такі країни, як Індія, Китай та інші, які ведуть справи з РФ, робитимуть це на свій страх і ризик", – зауважив сенатор.

Сьогодні ж Грем зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, політики обговорили ситуацію на фронті та військову допомогу, яка необхідна Україні. Також темою були євроатлантична інтеграція, посилення санкційного тиску та використання заморожених активів РФ на підтримку Україні.

13 лютого Грем підтримав ідею 45-го президента США Дональда Трампа передати допомогу Україні в кредит, а не на безоплатній основі.

13 березня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що санкції проти Росії мають перестати бути фіктивними. За його словами, половина Європи досі торгує з Росією та Білоруссю, а багато компаній, зокрема й польських, успішно обходять санкції.

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