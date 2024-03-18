Визнання Росії державою-спонсором тероризму. Сенатор США: Ініціюю законопроєкт
Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що ініціює законопроєкт про визнання Росії державою – спонсором тероризму згідно з законодавством США. Це має зробити вторинні санкції "більш значущими", пояснив він на брифінгу у Києві, передає Укрінформ.
"Щодо виборів Путіна, вони нелегітимні. Він — нелегітимний президент. Він керує терористичною державою, тож моєю відповіддю на його обрання, коли я повернуся до Вашингтона, буде представлення законопроєкту про визнання Росії державою – спонсором тероризму відповідно до законодавства США, тому що це те, чим вона є", – сказав політик.
Він закликав адміністрацію президента США Джо Байдена підтримати визнання РФ державою – спонсором тероризму.
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За словами Грема, санкції працюють "не так, як мали б", а російська економіка є "надто сильною", тому союзникам необхідно подвоїти зусилля, щоб переслідувати економічні активи РФ.
"Суть у тому, що визнання Росії [державою – спонсором тероризму] зробить вторинні санкції більш значущими, тому такі країни, як Індія, Китай та інші, які ведуть справи з РФ, робитимуть це на свій страх і ризик", – зауважив сенатор.
- Сьогодні ж Грем зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, політики обговорили ситуацію на фронті та військову допомогу, яка необхідна Україні. Також темою були євроатлантична інтеграція, посилення санкційного тиску та використання заморожених активів РФ на підтримку Україні.
- 13 лютого Грем підтримав ідею 45-го президента США Дональда Трампа передати допомогу Україні в кредит, а не на безоплатній основі.
- 13 березня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що санкції проти Росії мають перестати бути фіктивними. За його словами, половина Європи досі торгує з Росією та Білоруссю, а багато компаній, зокрема й польських, успішно обходять санкції.
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