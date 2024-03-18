Признание России государством-спонсором терроризма. Сенатор США: Инициирую законопроект

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что инициирует законопроект о признании России государством – спонсором терроризма согласно законодательству США. Это должно сделать вторичные санкции "более значимыми", объяснил он на брифинге в Киеве, передает Укринформ.

"Относительно выборов Путина, они нелегитимные. Он — нелегитимный президент. Он руководит террористическим государством, поэтому моим ответом на его избрание, когда я вернусь в Вашингтон, будет представление законопроекта о признании России государством – спонсором терроризма в соответствии с законодательством США, потому что это то, чем она является", – сказал политик.

Он призвал администрацию президента США Джо Байдена поддержать признание РФ государством – спонсором терроризма.

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По словам Грэма, санкции работают "не так, как должны", а российская экономика является "слишком сильной", поэтому союзникам необходимо удвоить усилия, чтобы преследовать экономические активы РФ.

"Суть в том, что признание России [государством – спонсором терроризма] сделает вторичные санкции более значимыми, поэтому такие страны, как Индия, Китай и другие, которые ведут дела с Россией, будут делать это на свой страх и риск", – заметил сенатор.

Сегодня же Грэм встретился с президентом Владимиром Зеленским, политики обсудили ситуацию на фронте и военную помощь, которая необходима Украине. Также темой была евроатлантическая интеграция, усиление санкционного давления и использование замороженных активов РФ в поддержку Украины.

13 февраля Грэм поддержал идею 45-го президента США Дональда Трампа передать помощь Украине в кредит, а не на безвозмездной основе.

13 марта премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что санкции против России должны перестать быть фиктивными. По его словам, половина Европы до сих пор торгует с Россией и Беларусью, а многие компании, в том числе и польские, успешно обходят санкции.

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