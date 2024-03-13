Туск: Половина Європи проголошує гучні проукраїнські гасла та продовжує торгувати з Росією
Дональд Туск (Фото: EPA/Leszek Szymanski)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що санкції проти Росії мають перестати бути фіктивними. Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу TVN 24.

За його словами, половина Європи досі торгує з Росією та Білоруссю, а багато компаній, зокрема й польських, успішно обходять санкції.

"Бо чомусь ніхто не зацікавлений у суворому забезпеченні їхнього дотримання", – сказав Туск.

Він зазначив, що заморожених російських активів може бути достатньо для забезпечення успіху України у війні.

"Тому що в тих столицях, де ми чуємо гучні проукраїнські слова, коли справа доходить до цього, наприклад, коли ми говоримо: візьмімо ці російські активи, здаваймо їх в Україну, виявляється, там якісь проблеми", – заявив польський прем'єр.

Політик підкреслив, що Польща "поводиться гранично раціонально та відповідально, сміливо, але без азартних ігор".

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