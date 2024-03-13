Туск: Половина Європи проголошує гучні проукраїнські гасла та продовжує торгувати з Росією

Туск заявив, що половина Європи досі торгує з Росією та Білоруссю, продовжуючи обходити санкції

Дональд Туск (Фото: EPA/Leszek Szymanski)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що санкції проти Росії мають перестати бути фіктивними. Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу TVN 24.

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За його словами, половина Європи досі торгує з Росією та Білоруссю, а багато компаній, зокрема й польських, успішно обходять санкції.

"Бо чомусь ніхто не зацікавлений у суворому забезпеченні їхнього дотримання", – сказав Туск.

Він зазначив, що заморожених російських активів може бути достатньо для забезпечення успіху України у війні.

"Тому що в тих столицях, де ми чуємо гучні проукраїнські слова, коли справа доходить до цього, наприклад, коли ми говоримо: візьмімо ці російські активи, здаваймо їх в Україну, виявляється, там якісь проблеми", – заявив польський прем'єр.

Політик підкреслив, що Польща "поводиться гранично раціонально та відповідально, сміливо, але без азартних ігор".

Польські фермери з 9 лютого розпочали загальнонаціональний протест, заблокувавши дороги у всій країні, зокрема ті, що ведуть до кордону з Україною.

Також вони почали перешкоджати руху транспорту на пунктах пропуску з України, висипали українське зерно із вантажівок та вагонів.

29 лютого прем'єр Польщі Туск після зустрічі зі своєю латвійською колегою не виключив, що Польща може заборонити імпорт російської агропродукції.

6 березня у центрі Варшави розпочалися масштабні протести польських фермерів, демонстранти палять покришки перед офісом прем'єр-міністра Польщі Туска.

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