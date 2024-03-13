Туск: Половина Європи проголошує гучні проукраїнські гасла та продовжує торгувати з Росією
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що санкції проти Росії мають перестати бути фіктивними. Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу TVN 24.
За його словами, половина Європи досі торгує з Росією та Білоруссю, а багато компаній, зокрема й польських, успішно обходять санкції.
"Бо чомусь ніхто не зацікавлений у суворому забезпеченні їхнього дотримання", – сказав Туск.
Він зазначив, що заморожених російських активів може бути достатньо для забезпечення успіху України у війні.
"Тому що в тих столицях, де ми чуємо гучні проукраїнські слова, коли справа доходить до цього, наприклад, коли ми говоримо: візьмімо ці російські активи, здаваймо їх в Україну, виявляється, там якісь проблеми", – заявив польський прем'єр.
Політик підкреслив, що Польща "поводиться гранично раціонально та відповідально, сміливо, але без азартних ігор".
- Польські фермери з 9 лютого розпочали загальнонаціональний протест, заблокувавши дороги у всій країні, зокрема ті, що ведуть до кордону з Україною.
- Також вони почали перешкоджати руху транспорту на пунктах пропуску з України, висипали українське зерно із вантажівок та вагонів.
- 29 лютого прем'єр Польщі Туск після зустрічі зі своєю латвійською колегою не виключив, що Польща може заборонити імпорт російської агропродукції.
- 6 березня у центрі Варшави розпочалися масштабні протести польських фермерів, демонстранти палять покришки перед офісом прем'єр-міністра Польщі Туска.
Читайте також: Польські фермери почали перевіряти фури на кордоні з Литвою: шукають українське зерно – фото