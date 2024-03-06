У центрі Варшави почалися масштабні протести польських фермерів, демонстранти палять покришки перед офісом прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Про це повідомляє портал Onet.

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Фермерам не дозволили в'їзд до столиці на тракторах, на околицях міста встановили колючі смуги.

Деяким протестувальникам все-таки вдалося проїхати на тракторах до центру Варшави.

Організатори очікують, що на демонстрацію вийдуть до 100 000 осіб.

Учасники палять покришки перед офісом Туска, вони протестують проти "зеленого" курсу Європейської комісії та "неконтрольованого" імпорту сільськогосподарської продукції.

Польські фермери з 9 лютого розпочали загальнонаціональний протест, заблокувавши дороги у всій країні, зокрема ті, що ведуть до кордону з Україною.

Також вони почали перешкоджати руху транспорту на пунктах пропуску з України, висипали українське зерно із вантажівок та вагонів.

29 лютого прем'єр Польщі Туск після зустрічі зі своєю латвійською колегою не виключив, що Польща може заборонити імпорт російської агропродукції.

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