У центрі Варшави почалися масштабні протести польських фермерів, демонстранти палять покришки перед офісом прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Про це повідомляє портал Onet.

Фермерам не дозволили в'їзд до столиці на тракторах, на околицях міста встановили колючі смуги.

Деяким протестувальникам все-таки вдалося проїхати на тракторах до центру Варшави.

Організатори очікують, що на демонстрацію вийдуть до 100 000 осіб.

Учасники палять покришки перед офісом Туска, вони протестують проти "зеленого" курсу Європейської комісії та "неконтрольованого" імпорту сільськогосподарської продукції.

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