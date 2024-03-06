В центре Варшавы начались масштабные протесты польских фермеров, демонстранты жгут покрышки перед офисом премьер-министра Польши Дональда Туска. Об этом сообщает портал Onet.

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Фермерам не разрешили въезд в столицу на тракторах, на окраинах города установили колючие полосы.

Некоторым протестующим все-таки удалось проехать на тракторах в центр Варшавы.

Организаторы ожидают, что на демонстрацию выйдут до 100 000 человек.

Собравшиеся жгут покрышки перед офисом Туска, они протестуют против "зеленого" курса Европейской комиссии и "неконтролируемого" импорта сельскохозяйственной продукции.

Польские фермеры с 9 февраля начали общенациональный протест, заблокировав дороги по всей стране, в том числе ведущие к границе с Украиной.

Также они начали препятствовать движению транспорта на пунктах пропуска из Украины, высыпали украинское зерно из грузовиков и вагонов.

29 февраля премьер Польши Туск после встречи со своей латвийской коллегой не исключил, что Польша может запретить импорт российской агропродукции.

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