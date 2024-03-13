Туск: Половина Европы говорит громкие проукраинские лозунги и продолжает торговать с РФ

Туск заявил, что половина Европы до сих пор торгует с Россией и Беларусью, продолжая обходить санкции

Дональд Туск (Фото: EPA/Leszek Szymanski)

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что санкции против России должны перестать быть фиктивными. Об этом он сообщил в интервью каналу TVN 24.

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По его словам, половина Европы до сих пор торгует с Россией и Беларусью, а многие компании, в том числе и польские, успешно обходят санкции.

"Потому что почему-то никто не заинтересован в строгом обеспечении их соблюдения", — сказал Туск.

Он отметил, что замороженных российских активов может быть достаточно для обеспечения успеха Украины в войне.

"Потому что в тех столицах, где мы слышим громкие проукраинские слова, когда дело доходит до этого, например, когда мы говорим: давайте возьмем эти российские активы, давайте сдадим их в Украину, оказывается, там какие-то проблемы", — заявил польский премьер.

Политик подчеркнул, что Польша "ведет себя предельно рационально и ответственно, смело, но без азартных игр".

Польские фермеры с 9 февраля начали общенациональный протест, заблокировав дороги по всей стране, в том числе ведущие к границе с Украиной.

Также они начали препятствовать движению транспорта на пунктах пропуска из Украины, высыпали украинское зерно из грузовиков и вагонов.

29 февраля премьер Польши Туск после встречи со своей латвийской коллегой не исключил, что Польша может запретить импорт российской агропродукции.

6 марта в центре Варшавы начались масштабные протесты польских фермеров, демонстранты жгут покрышки перед офисом премьер-министра Польши Туска.

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