Туск: Половина Европы говорит громкие проукраинские лозунги и продолжает торговать с РФ
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что санкции против России должны перестать быть фиктивными. Об этом он сообщил в интервью каналу TVN 24.
По его словам, половина Европы до сих пор торгует с Россией и Беларусью, а многие компании, в том числе и польские, успешно обходят санкции.
"Потому что почему-то никто не заинтересован в строгом обеспечении их соблюдения", — сказал Туск.
Он отметил, что замороженных российских активов может быть достаточно для обеспечения успеха Украины в войне.
"Потому что в тех столицах, где мы слышим громкие проукраинские слова, когда дело доходит до этого, например, когда мы говорим: давайте возьмем эти российские активы, давайте сдадим их в Украину, оказывается, там какие-то проблемы", — заявил польский премьер.
Политик подчеркнул, что Польша "ведет себя предельно рационально и ответственно, смело, но без азартных игр".
- Польские фермеры с 9 февраля начали общенациональный протест, заблокировав дороги по всей стране, в том числе ведущие к границе с Украиной.
- Также они начали препятствовать движению транспорта на пунктах пропуска из Украины, высыпали украинское зерно из грузовиков и вагонов.
- 29 февраля премьер Польши Туск после встречи со своей латвийской коллегой не исключил, что Польша может запретить импорт российской агропродукции.
- 6 марта в центре Варшавы начались масштабные протесты польских фермеров, демонстранты жгут покрышки перед офисом премьер-министра Польши Туска.
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