После "провальных" дебатов Байден собрал больше пожертвований в июне, чем Трамп

Байден собрал более $5 млн за три дня после "провальных" дебатов с Трампом

Джо Байден (Фото: EPA/Samuel Corum)

Предвыборная кампания действующего президента США Джо Байдена в июне собрала и потратила больше средств, чем его соперника Дональда Трампа, несмотря на "провальные" дебаты. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы, поданные в Федеральную избирательную комиссию.

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Байден собрал более $5 млн за три дня после "провальных" дебатов с Трампом, которые состоялись 27 июня, подчеркнуло агентство.

По этим документам, на основной счет избирательной кампании Байдена в июне поступило $64 млн, из которых $59 млн было потрачено, в основном, на предвыборную рекламу, и в конце месяца на счету оставалось $95 млн, отметили журналисты.

Агентство отметило, что по счету Трампа известно – в июне он собрал $21 млн и потратил около $10 млн, а на конец месяца имел $128 млн.

21 июля сообщалось, что кампания Трампа готовит масштабную атаку на вице-президента Камала Гаррис, если она станет кандидатом в президенты от Демократической партии вместо Байдена.

В частности, национальный комитет Республиканской партии внимательно следит за Демократической партией, в частности за финансированием предвыборной кампании Байдена.

Выступление Байдена на дебатах против Трампа оказалось настолько слабым, что большинство американцев сочли победителем Трампа, который почти не отвечал по существу вопросов, а когда отвечал, очень часто говорил неправду (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая).

Демократы стали еще более озабочены Байденом после того, как тот назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "президентом Путиным ", а вице-президента Камала Гаррис – "вицепрезидентом Трампом".

Axios информировал, что Байден может объявить о выходе из предвыборной гонки уже 20-21 июля в связи с возросшим давлением со стороны лидеров Конгресса, членов Демократической партии и близких друзей.

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