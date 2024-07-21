Після "провальних" дебатів Байден зібрав більше пожертв у червні, ніж Трамп

Байден зібрав понад $5 млн за три дні після "провальних" дебатів з Трампом

Джо Байден (Фото: EPA/Samuel Corum)

Передвиборча кампанія чинного президента США Джо Байдена у червні зібрала і витратила більше коштів, ніж його суперника Дональда Трампа, попри "провальні" дебати. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на документи, які були подані до Федеральної виборчої комісії.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Байден зібрав понад $5 млн за три дні після "провальних" дебатів з Трампом, які відбулися 27 червня, наголосило агентство.

За цими документами, на основний рахунок виборчої кампанії Байдена у червні надійшло $64 млн, з яких $59 млн було витрачено, в основному, на передвиборчу рекламу, і наприкінці місяця на рахунку залишалося $95 млн, зазначили журналісти.

Агентство зазначило, що з рахунку Трампа відомо – у червні він зібрав $21 млн і витратив близько $10 млн, а на кінець місяця мав $128 млн.

21 липня повідомлялося, що кампанія Трампа готує масштабну атаку на віцепрезидентку Камалу Гарріс, якщо вона стане кандидатом у президенти від Демократичної партії замість Байдена.

Зокрема національний комітет Республіканської партії уважно стежить за Демократичною партією, зокрема за фінансуванням передвиборчої кампанії Байдена.

Виступ Байдена на дебатах проти Трампа виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).

Демократи стали ще більш стурбовані Байденом після того, як той назвав українського колегу Володимира Зеленського "президентом Путіним", а віцепрезидентку Камалу Гарріс – "віцепрезидентом Трампом".

Axios інформував, що Байден може оголосити про вихід із передвиборчих перегонів вже 20-21 липня у зв'язку зі збільшеним тиском з боку лідерів Конгресу, членів Демократичної партії та близьких друзів.

Читайте також: Умєров: Яким би не був результат виборів у США – Україна знайде рішення