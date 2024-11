Харрис заявила, что досрочно проголосовала на выборах. Убеждена в победе – видео

Кандидат в лидеры США от Демократической партии Камала Харрис заявила, выступая в Детройте, что досрочно проголосовала на выборах президента и членов Конгресса, передает Sky News. Она выразила уверенность в своей победе.

"Да, я заполнила свой бюллетень и отправила его. Так что я проголосовала", – сказала Гаррис. Бюллетень отправился в Калифорнию – родной штат вице-президента.

Позже Харрис поделилась видео в социальных сетях, где она держит заполненный бюллетень и призывает всех желающих воспользоваться возможностью проголосовать досрочно.

"Да, эта гонка будет напряженной, но мы победим", – заявила она.

Election Day is Tuesday, November 5.



Your voice is your vote, and your vote is your power.



I voted by mail. Make your own plan для голосования по heading to https://t.co/VbrfuqVy9P . pic.twitter.com/p6ifemADQy