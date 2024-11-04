Харрис заявила, что досрочно проголосовала на выборах. Убеждена в победе – видео
Кандидат в лидеры США от Демократической партии Камала Харрис заявила, выступая в Детройте, что досрочно проголосовала на выборах президента и членов Конгресса, передает Sky News. Она выразила уверенность в своей победе.
"Да, я заполнила свой бюллетень и отправила его. Так что я проголосовала", – сказала Гаррис. Бюллетень отправился в Калифорнию – родной штат вице-президента.
Позже Харрис поделилась видео в социальных сетях, где она держит заполненный бюллетень и призывает всех желающих воспользоваться возможностью проголосовать досрочно.
"Да, эта гонка будет напряженной, но мы победим", – заявила она.
Election Day is Tuesday, November 5.— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 3, 2024
Your voice is your vote, and your vote is your power.
I voted by mail. Make your own plan для голосования по heading to https://t.co/VbrfuqVy9P . pic.twitter.com/p6ifemADQy
- 27 октября 2024 года Харрис призвала избирателей оставить Трампа в прошлом. Она выступила перед ними в историческом месте. А перед этим заявила, что он непригоден быть президентом и предложила пройти тест на IQ.
- 3 ноября стало известно, что Харрис опережает республиканца Трампа в четырех из семи колеблющихся штатов.