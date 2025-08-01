Німеччина поставить Україні дві системи ЗРК Patriot, а пізніше – додаткові компоненти

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Фото: EPA/FILIP SINGER)

Німеччина поставить Україні дві системи Patriot в обмін на те, що Берлін буде першим у списку США на отримання систем останнього покоління на заміну. Такі домовленості вже досягнуто, повідомили у Бундесвері.

"Німеччина може підтримати Україну спочатку пусковими установками, а потім додатковими компонентами системи Patriot. Це ще раз доводить: Німеччина, безумовно, є найвірнішим прихильником України у сфері протиповітряної оборони", – сказав міністр оборони країни Борис Пісторіус.

Очікується, що найближчими днями Бундесвер поставить Україні пускові установки Patriot. А через два-три місяці будуть поставлені додаткові компоненти системи.

Натомість Берлін "прискореними темпами" отримає від США нові системи Patriot, які фінансуватиме Німеччина. У Бундесвері заявили, що додаткові системи не вплинуть на внесок в оборонний альянс НАТО.