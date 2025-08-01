Німеччина поставить Україні дві системи ЗРК Patriot, а пізніше – додаткові компоненти
Німеччина поставить Україні дві системи Patriot в обмін на те, що Берлін буде першим у списку США на отримання систем останнього покоління на заміну. Такі домовленості вже досягнуто, повідомили у Бундесвері.
"Німеччина може підтримати Україну спочатку пусковими установками, а потім додатковими компонентами системи Patriot. Це ще раз доводить: Німеччина, безумовно, є найвірнішим прихильником України у сфері протиповітряної оборони", – сказав міністр оборони країни Борис Пісторіус.
Очікується, що найближчими днями Бундесвер поставить Україні пускові установки Patriot. А через два-три місяці будуть поставлені додаткові компоненти системи.
Натомість Берлін "прискореними темпами" отримає від США нові системи Patriot, які фінансуватиме Німеччина. У Бундесвері заявили, що додаткові системи не вплинуть на внесок в оборонний альянс НАТО.
- 23 липня Spiegel повідомляв, що Україна не отримає оголошені Трампом Patriot до весни 2026 року.
- 24 липня президент нагадав, що Україні потрібно 10 систем Patriot. Офіційно підтверджено три: дві – з Німеччини й одна – з Норвегії.
- 25 липня газета The Telegraph повідомляла, що Україна отримала нову систему ППО Patriot від Німеччини в середині липня.
- 28 липня повідомляли, що Німеччина передала Україні три системи Patriot поза схемою президента США Дональда Трампа.
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