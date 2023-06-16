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Велика Британія виділить для України 60 млн фунтів через фонд НАТО

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 16:47
Велика Британія виділить для України 60 млн фунтів через фонд НАТО - Фото
Бен Воллес та Олексій Резніков (Фото - Twitter Oleksii Reznikov)

Велика Британія перерахує до Комплексного пакета допомоги НАТО для України 60 млн фунтів стерлінгів, повідомив уряд країни.

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Міністр оборони Британії Бен Воллес на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі оголосив про внесок у розмірі 60 млн фунтів стерлінгів (близько 66,2 млн євро) до Комплексного пакета допомоги НАТО Україні.

У заяві наголошено, що після цього внесок Британії у цей пакет зростає до 80 млн фунтів.

Пакет призначений для фінансування безпечного зв'язку, армійських пайків, палива, медикаментів, бронежилетів, зимової форми та спорядження для протидії мінним, хімічним і біологічним загрозам.

"Велика Британія та союзники по НАТО продовжують виконувати спільне та непохитне зобов'язання підтримувати Україну", – сказано в повідомленні.

ДОВІДКА. Комплексний пакет допомоги НАТО Україні (NATO's Comprehensive Assistance Package, CAP) – інструмент НАТО для організації підтримки України. Пакет створений у 2016 році для фінансування підтримки програм нарощування потенціалу України, які зосереджені на ключових сферах, включно з кібернетикою та логістикою.
  • Видання Axios стверджує, що президент США Байден підтримує вступ України до НАТО за спрощеною процедурою.
  • Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що НАТО може дозволити Україні вступ за спрощеною процедурою.

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Сергій Бережний
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