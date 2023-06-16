Велика Британія виділить для України 60 млн фунтів через фонд НАТО

Велика Британія перерахує до Комплексного пакета допомоги НАТО для України 60 млн фунтів стерлінгів, повідомив уряд країни.

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Міністр оборони Британії Бен Воллес на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі оголосив про внесок у розмірі 60 млн фунтів стерлінгів (близько 66,2 млн євро) до Комплексного пакета допомоги НАТО Україні.

У заяві наголошено, що після цього внесок Британії у цей пакет зростає до 80 млн фунтів.

Пакет призначений для фінансування безпечного зв'язку, армійських пайків, палива, медикаментів, бронежилетів, зимової форми та спорядження для протидії мінним, хімічним і біологічним загрозам.

"Велика Британія та союзники по НАТО продовжують виконувати спільне та непохитне зобов'язання підтримувати Україну", – сказано в повідомленні.

ДОВІДКА. Комплексний пакет допомоги НАТО Україні (NATO's Comprehensive Assistance Package, CAP) – інструмент НАТО для організації підтримки України. Пакет створений у 2016 році для фінансування підтримки програм нарощування потенціалу України, які зосереджені на ключових сферах, включно з кібернетикою та логістикою.

Видання Axios стверджує, що президент США Байден підтримує вступ України до НАТО за спрощеною процедурою.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що НАТО може дозволити Україні вступ за спрощеною процедурою.

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