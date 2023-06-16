Великобритания выделит для Украины 60 млн фунтов через фонд НАТО

Великобритания перечислит в Комплексный пакет помощи НАТО для Украины 60 млн фунтов стерлингов, сообщило правительство страны.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе объявил о взносе в размере 60 млн фунтов стерлингов (около 66,2 млн евро) в Комплексный пакет помощи Украине.

В заявлении подчеркнуто, что после этого вклад Великобритании в этот пакет возрастает до 80 млн фунтов.

Пакет предназначен для финансирования безопасной связи, армейских пайков, топлива, медикаментов, бронежилетов, зимней формы и снаряжения для противодействия минным, химическим и биологическим угрозам.

"Великобритания и союзники по НАТО продолжают выполнять общее и непоколебимое обязательство поддерживать Украину", =- сказано в сообщении.

СПРАВКА. Комплексный пакет помощи НАТО Украине (NATO’s Comprehensive Assistance Package, CAP) - инструмент НАТО для организации поддержки Украины. Пакет создан в 2016 году для финансирования поддержки программ наращивания потенциала Украины, которые сосредоточены на ключевых областях, включая кибернетику и логистику.

Издание Axios утверждает, что президент США Байден поддерживает вступление Украины в НАТО по упрощенной процедуре.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что НАТО может разрешить Украине вступление по упрощенной процедуре.

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