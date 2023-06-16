Великобритания выделит для Украины 60 млн фунтов через фонд НАТО
Великобритания перечислит в Комплексный пакет помощи НАТО для Украины 60 млн фунтов стерлингов, сообщило правительство страны.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе объявил о взносе в размере 60 млн фунтов стерлингов (около 66,2 млн евро) в Комплексный пакет помощи Украине.
В заявлении подчеркнуто, что после этого вклад Великобритании в этот пакет возрастает до 80 млн фунтов.
Пакет предназначен для финансирования безопасной связи, армейских пайков, топлива, медикаментов, бронежилетов, зимней формы и снаряжения для противодействия минным, химическим и биологическим угрозам.
"Великобритания и союзники по НАТО продолжают выполнять общее и непоколебимое обязательство поддерживать Украину", =- сказано в сообщении.
- Издание Axios утверждает, что президент США Байден поддерживает вступление Украины в НАТО по упрощенной процедуре.
- Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что НАТО может разрешить Украине вступление по упрощенной процедуре.
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