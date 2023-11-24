Глава МИД Литвы: Украину могут вынудить на переговоры с Россией. Но это будет не ее выбор

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украину могут втянуть в переговоры с Россией из-за недостатка военной помощи. Об этом он сообщил в эфире литовского телевидения, цитирует его Bloomberg.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, союзники не могут обеспечить Украину оружием и боеприпасами для победы, а поэтому ее могут втянуть в переговоры с РФ.

Он отметил, что это "не будет выбор" Украины.

"Украина, которую мы знаем, и Украина, которой мы будем помогать, пока дышим, никогда не пойдет на переговоры с террористами. Но реальность может быть именно такой", — сказал Ландсбергис.

Дипломат заявил, что когда Северная Корея помогает России больше, чем Европейский Союз, то это "выглядит комично".

9 октября 2023 года глава МИД Кулеба сказал, что будет иметь "неприятный разговор" с теми, кто заговорит с ним о территориальных уступках.

12 октября глава МИД заявил, что России нужно не дать заморозить конфликт, ведь она использует паузу для возобновления сил, и под угрозой новой волны агрессии окажется не только Украина.

8 ноября в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон не подталкивает Киев к каким-либо переговорам с Россией.

Читайте также: Буданов дал прогноз: РФ долго не пойдет на договор, будут обстрелы без интенсивной войны

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.