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Глава МИД Литвы: Украину могут вынудить на переговоры с Россией. Но это будет не ее выбор

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 07:01
Глава МИД Литвы: Украину могут вынудить на переговоры с Россией. Но это будет не ее выбор - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA/Julien Warnand)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украину могут втянуть в переговоры с Россией из-за недостатка военной помощи. Об этом он сообщил в эфире литовского телевидения, цитирует его Bloomberg.

По его словам, союзники не могут обеспечить Украину оружием и боеприпасами для победы, а поэтому ее могут втянуть в переговоры с РФ. 

Он отметил, что это "не будет выбор" Украины. 

"Украина, которую мы знаем, и Украина, которой мы будем помогать, пока дышим, никогда не пойдет на переговоры с террористами. Но реальность может быть именно такой", — сказал Ландсбергис.

Дипломат заявил, что когда Северная Корея помогает России больше, чем Европейский Союз, то это "выглядит комично". 

  • 9 октября 2023 года глава МИД Кулеба сказал, что будет иметь "неприятный разговор" с теми, кто заговорит с ним о территориальных уступках.
  • 12 октября глава МИД заявил, что России нужно не дать заморозить конфликт, ведь она использует паузу для возобновления сил, и под угрозой новой волны агрессии окажется не только Украина.
  • 8 ноября в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон не подталкивает Киев к каким-либо переговорам с Россией.

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Дмитрий Гриниченко
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