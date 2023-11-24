Глава МИД Литвы: Украину могут вынудить на переговоры с Россией. Но это будет не ее выбор
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украину могут втянуть в переговоры с Россией из-за недостатка военной помощи. Об этом он сообщил в эфире литовского телевидения, цитирует его Bloomberg.
По его словам, союзники не могут обеспечить Украину оружием и боеприпасами для победы, а поэтому ее могут втянуть в переговоры с РФ.
Он отметил, что это "не будет выбор" Украины.
"Украина, которую мы знаем, и Украина, которой мы будем помогать, пока дышим, никогда не пойдет на переговоры с террористами. Но реальность может быть именно такой", — сказал Ландсбергис.
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