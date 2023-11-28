Кулеба о переговорах с РФ: Я не ощущаю никакого давления со стороны Запада по этому поводу

Министр иностранных дел заявил, что не чувствует давления союзников по поводу начала мирных переговоров со страной-агрессором

Дмитрий Кулеба (Скриншот с видео)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем заявил, что не чувствует давления западных союзников по поводу "необходимости" переговоров с Россией.

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"Я не чувствую никакого давления, нет", – сказал глава МИД.

Сегодня на брифинге помощник Государственного секретаря США Джеймс О'Брайен заявил, что переговоры — дело Украины, но реальность заключается в том, что Соединенные Штаты не видят никаких признаков того, что Россия готова вести реальные переговоры.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украину могут вовлечь в переговоры с Россией из-за нехватки военной помощи.

9 октября 2023 года Кулеба сказал, что будет иметь "неприятный разговор" с теми, кто заговорит с ним о территориальных уступках.

12 октября глава МИД заявил, что России нужно не дать заморозить конфликт, так как она использует паузу для восстановления сил, и под угрозой новой волны агрессии окажется не только Украина.

8 ноября в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон не подталкивает Киев к каким-либо переговорам с Россией.

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