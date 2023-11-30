Зеленський: Ніхто нам не скаже, чи нападе Росія в майбутньому і чи вступить Україна в НАТО

Зеленський заявив, що безпека буде пріоритетом для України, оскільки ніхто не гарантує вступ до НАТО та виключення майбутньої агресії РФ

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що безпека стане пріоритетом для України, оскільки ніхто не може гарантувати вступ до НАТО та виключення майбутньої агресії РФ. Про це він повідомив на зустрічі зі студентами у Миколаєві.

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За його словами, національна безпека — це пріоритет для України зараз і в майбутньому.

"Ми ділимося своїм досвідом з усіма партнерами. Країна, яка проходить через війну і хоче закінчити її так, щоб вона не почалася знову. А як воно буде, ми з вами точно не знаємо. Це життя і це Росія. Ніхто вам не скаже, чи будемо ми в НАТО", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна зі свого боку має зробити все можливе, аби безпека була на найвищому рівні.

"Ми йдемо до цього, за стандартами НАТО, на багатьох напрямках розробляємо і свої стандарти. Але факт у тому, що держава зміниться та безпека буде у пріоритеті", – заявив глава держави.

12 листопада колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висунув пропозицію щодо приєднання України до Альянсу, але без окупованих Росією територій. На його думку, це не заморозить конфлікт, але буде застереженням для РФ, що вона не зможе перешкодити українському вступу до НАТО.

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