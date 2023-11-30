Зеленский: Никто нам не скажет, нападет ли Россия в будущем и вступит ли Украина в НАТО

Зеленский заявил, что безопасность будет приоритетом для Украины, так как никто не гарантирует вступления в НАТО и исключения будущей агрессии РФ

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что безопасность станет приоритетом для Украины, так как никто не может гарантировать вступления в НАТО и исключения будущей агрессии РФ. Об этом он сообщил на встрече со студентами в Николаеве.

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По его словам, национальная безопасность — это приоритет для Украины сейчас и в будущем.

"Мы делимся своим опытом со всеми партнерами. Страна, которая проходит через войну и хочет закончить ее так, чтобы она не началась снова. А как оно будет, мы с вами точно не знаем. Это жизнь и это Россия. Никто вам не скажет, будем ли мы в НАТО", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина со своей стороны должна сделать все возможное, чтобы безопасность была на высшем уровне.

"Мы идем к этому, по стандартам НАТО, на многих направлениях разрабатываем и свои стандарты. Но факт в том, что государство изменится и безопасность будет в приоритете", — заявил глава государства.

12 ноября бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выдвинул предложение о присоединении Украины к Альянсу, но без оккупированных Россией территорий. По его мнению, это не заморозит конфликт, но будет предостережением для РФ, что она не сможет помешать украинскому вступлению в НАТО.

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