Столтенберг: Чим більше ми підтримуємо Україну, тим швидше закінчиться війна

Генсек НАТО наполягає на збільшенні підтримки України: йде війна на виснаження, в якій переможуть ефективність і хороша логістика

Фото: EPA

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що російсько-українська війна закінчиться швидше, якщо буде збільшена допомога Україні. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому мовнику ARD, опублікованому увечері 2 грудня.

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"Я завжди обережний в оцінках поточної ситуації на фронті. Війни за своєю натурою непередбачувані. Лише одне можна сказати точно: що більше ми підтримуємо Україну, то швидше ця війна може закінчитися", – сказав він.

Столтенберг вважає, що важливо продемонструвати Путіну, що він не зможе "перечекати" Захід у війні на виснаження.

"Треба чітко розуміти, що для України перемога Путіна стала б трагедією. Але й для нас це було б небезпечно. Не допустити цієї перемоги – в наших інтересах. У наших інтересах подбати про те, щоб Україна таки досягла свого", – сказав він.

Ведучий зауважив, що Столтенберг другий рік говорить про це, але Євросоюзу, наприклад, не вдається вчасно виконати власну обіцянку про 1 млн боєприпасів, а сподівання від контрнаступу виявилися перебільшеними. Столтенберг відповів:

"Згоден: останні кілька місяців лінія фронту значною мірою була без змін. Але Україні вдалося за допомогою крилатих ракет завдати росіянам великої шкоди глибоко за лінією фронту. Вдалося знищити російські літаки та гелікоптери. Вдалося витіснити російський Чорноморський флот у східну частину моря. Це означає, що ми тепер можемо тримати відкритими морські торгові шляхи, якими вивозиться українське зерно через Чорне море. Це все значні перемоги, хоча лінію фронту їм і не вдалося посунути", – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що воєнні конфлікти розвиваються поетапно, тому після успіхів можуть приходити невдачі, але це не привід відмовлятися від підтримки України.

"Але ми маємо підтримувати Україну як у погані, так і в добрі часи. Йде війна на виснаження. Війна, де перемагає ефективність, хороша логістика. Підтримувати високий темп виробництва – справа особливої ваги", – сказав Столтенберг.

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