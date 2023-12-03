Столтенберг: Чем больше мы поддерживаем Украину, тем быстрее закончится война

Генсек НАТО настаивает на увеличении поддержки Украины: идет война на истощение, в которой победят эффективность и хорошая логистика

Фото: EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что российско-украинская война закончится скорее, если будет увеличена помощь Украине. Об этом он сказал в интервью немецкому вещателю ARD, опубликованному вечером 2 декабря.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я всегда осторожен в оценках текущей ситуации на фронте. Войны по своей натуре непредсказуемы. Только одно можно сказать точно: чем больше мы поддерживаем Украину, тем быстрее эта война может закончиться", — сказал он.

Столтенберг считает, что важно продемонстрировать Путину, что он не сможет "переждать" Запад в войне истощения.

"Нужно четко понимать, что для Украины победа Путина стала бы трагедией. Но и для нас это было бы опасно. Не допустить этой победы – в наших интересах. В наших интересах позаботиться о том, чтобы Украина достигла своего", — сказал он.

Ведущий отметил, что Столтенберг второй год говорит об этом, но Евросоюзу, например, не удается вовремя выполнить собственное обещание об 1 млн. боеприпасов, а надежды от контрнаступления оказались преувеличенными. Столтенберг ответил:

"Согласен: последние несколько месяцев линия фронта в значительной степени была без изменений. Но Украине удалось с помощью крылатых ракет нанести российским большой вред глубоко за линией фронта. Удалось уничтожить российские самолеты и вертолеты. Удалось вытеснить российский Черноморский флот в восточную часть моря. Это значит, что мы теперь можем держать открытыми морские торговые пути, по которым вывозится украинское зерно через Черное море. Это все значительные победы, хотя линию фронта им и не удалось подвинуть".

Генсек НАТО добавил, что военные конфликты развиваются поэтапно, и после успехов могут приходить неудачи, но это не повод отказываться от поддержки Украины.

"Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена. Идет война на истощение. Война, где побеждает эффективность, хорошая логистика. Поддерживать высокий темп производства – дело особого веса", — сказал Столтенберг.

Читайте также: Столтенберг об Украине: Мы всегда знали, что это будет нелегкая война, она будет долгой