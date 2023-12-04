Умєров зустрівся зі Столтенбергом: заявив про "невідворотність" членства України в НАТО

Зустріч Умєрова і Столтенберга: обговорили останні події на полі бою, нагальні військові потреби Сил оборони і питання вступу України в НАТО

Рустем Умєров і Єнс Столтенберг (Фото - Міноборони)

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся у Брюсселі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і висловив впевненість у майбутньому вступі України до Альянсу. Вони також обговорили потреби українських військ у зимовий період, повідомляють пресслужби НАТО і Міноборони.

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Як зазначили у пресслужбі Альянсу, Столтенберг наголосив на непохитній підтримці України, обговорювались останні події на полі бою та нагальні військові потреби Сил оборони.

"З огляду на те, що зима, як очікується, ускладнить бойові дії, Столтенберг підкреслив, що члени Альянсу віддані посиленню політичної та практичної підтримки України, коли вона захищається від вторгнення Росії", – йдеться у повідомленні.

Генсек запевнив, що НАТО надаватиме довгострокову підтримку Україні, щоб зробити Сили оборони повністю оперативно сумісними з НАТО та ще більше наблизити їх до Альянсу.

Вони також обговорили шлях України до членства в НАТО та втілювані для цього реформи. Столтенберг заявив, що Україна стане членом НАТО, коли всі члени Альянсу погодяться і коли будуть виконані умови.

Як зазначили в Міноборони, Умєров заявив, що "членство України в НАТО невідворотне".

"Свій курс наша країна обрала вже давно. Працюємо над практичними кроками наближення нашої країни до членства в Альянсі", – наголосив міністр.

Також обговорювалась підготовка до Вашингтонського саміту НАТО у липні 2024 року.

29 листопада на засіданні Ради Україна – НАТО було представлено адаптовану Річну національну програму щодо подальшого реформування, аби відповідати вимогам Альянсу.

30 листопада Зеленський заявив, що безпека буде пріоритетом для України, оскільки ніхто не гарантує вступ до НАТО та виключення майбутньої агресії РФ.

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