Антиевропейская партия Гентра Вилдерса победила на выборах в Нидерландах – экзитполы

По данным экзитполов, правопопулистская Партия свободы Герта Вилдерса, в программу которой включен референдум о выходе из ЕС, побеждает на выборах в Нидерландах. Об этом сообщает Reuters.

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Согласно результатам опросов проголосовавших избирателей, Партия свободы может получить 35 из 150 мест парламенте. У их ближайшего конкурента, коалиции лейбористов и зеленых бывшего комиссара ЕС Франса Тиммерманса, на 10 мест меньше.

Как отмечает агентство, обычно результаты экзитполов не отличаются от реального результата больше, чем на два парламентских мандата, и отрыв партии Вилдерса слишком велик, чтобы оказаться погрешностью опроса.

Как отмечается, Вилдерс выиграл выборы благодаря антииммиграционной риторике, опираясь на распространенные опасения роста стоимости жизни и перегруженности системы здравоохранения.

Вилдерс много лет живет под усиленной защитой полиции из-за его оскорблений в адрес ислама и мусульман и призывы запретить мечети и Коран в Нидерландах.

В 2008 году антиисламский документальный фильм Вилдерса "Фитна" вызвал международный скандал и подвергся осуждению в ООН.

24 июня 2016 года Вилдерс поздравил британцев с тем, что они на референдуме проголосовали за выход страны из ЕС и добавил, что теперь наступил черед Нидерландов.

В 2017 году Вилдерс принимал участие в съезде европейских партий, выступающих за ослабление или ликвидацию Евросоюза.

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