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Антиевропейская партия Гентра Вилдерса победила на выборах в Нидерландах – экзитполы

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2023, 08:07
Антиевропейская партия Гентра Вилдерса победила на выборах в Нидерландах – экзитполы - Фото
Герт Вилдерс (Фото - EPA)

По данным экзитполов, правопопулистская Партия свободы Герта Вилдерса, в программу которой включен референдум о выходе из ЕС, побеждает на выборах в Нидерландах. Об этом сообщает Reuters

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Согласно результатам опросов проголосовавших избирателей, Партия свободы может получить 35 из 150 мест парламенте. У их ближайшего конкурента, коалиции лейбористов и зеленых бывшего комиссара ЕС Франса Тиммерманса, на 10 мест меньше.

Как отмечает агентство, обычно результаты экзитполов не отличаются от реального результата больше, чем на два парламентских мандата, и отрыв партии Вилдерса слишком велик, чтобы оказаться погрешностью опроса. 

Как отмечается, Вилдерс выиграл выборы благодаря антииммиграционной риторике, опираясь на распространенные опасения роста стоимости жизни и перегруженности системы здравоохранения.

Вилдерс много лет живет под усиленной защитой полиции из-за его оскорблений в адрес ислама и мусульман и призывы запретить мечети и Коран в Нидерландах. 

Сергей Бережной
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Герт Вилдерсвыборынидерландыэкзитполы
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